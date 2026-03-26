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Virginia Woolf et ses petites soeurs

Valérie Favre

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A la croisée de l'histoire littéraire et culturelle et des études sur le genre, cet ouvrage s'attache à retracer la postérité littéraire, critique et féministe de ce texte fondateur, des années 1960 à nos jours, principalement aux Etats-Unis et au Royaume-Uni. Il s'agit ici d'examiner le dialogue que ses "petites soeurs" - écrivain·es, critiques et féministes contemporain·es - ont engagé avec Woolf et son essai. En adoptant une perspective féministe intersectionnelle et en se plaçant au coeur des débats féministes contemporains, cette étude explore le contexte d'écriture d'Un lieu à soi et le replace dans l'ensemble de l'oeuvre woolfienne. Il parcourt ensuite l'héritage woolfien à travers trois thématiques : les lieux de création des femmes, leur place dans l'histoire et la littérature, enfin la question de l'androgynie soulevée par Woolf. Ce faisant, l'ouvrage donne à voir la constellation littéraire, critique et féministe qui s'est créée autour d'Un lieu à soi, en examinant les textes d'une cinquantaine d'auteurs, d'autrice et de critiques.

Par Valérie Favre
Chez Presses Universitaires de Lyon

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Auteur

Valérie Favre

Editeur

Presses Universitaires de Lyon

Genre

Critique

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Virginia Woolf et ses petites soeurs

Valérie Favre

Paru le 02/04/2026

480 pages

Presses Universitaires de Lyon

28,00 €

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