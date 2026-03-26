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Lecture piano CE1

Sandrine Monnier-Murariu, Géraldine Mat

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Au sein de la collection Lecture Piano CE1, découvrez le cahier d'écriture CE1, à utiliser en complément du manuel pour travailler l'écriture et la copie. Edition conforme aux programmes 2025. Le cahier d'écriture Lecture Piano CE1 propose 36 séances d'écriture, conformes aux programmes 2025, à intégrer en parallèle des séances du manuel Lecture Piano CE1. Périodes 1 et 2 - Révisions des minuscules cursives (S1 à S3) - Travail sur certaines confusions (B/B, M/N...) et les ligatures (S4 à S8) Périodes 2 à 4 - Apprentissage des majuscules en cursive, vues par " famille de geste " - Révision des nombres (en chiffres et en lettres) Période 5 - Travail plus spécifique sur la copie de textes de plus en plus longs, en lien avec les textes lus dans le manuel Pourquoi choisir la méthode Lecture Piano CE1 ? La méthode Lecture Piano CE1 est une réponse aux différents rythmes d'apprentissage grâce à une différenciation en lecture de texte et une méthode progressive conçue pour consolider l'apprentissage de la lecture et améliorer la uence. Un dispositif facile à s'approprier : - Un manuel de lecture - Un fichier de différenciation pour travailler le code, la fluence et la lecture orale - Un guide pédagogique - Un cahier d'écriture (présenté ici) - Le manuel numérique enseignant - Le manuel numérique élève

Par Sandrine Monnier-Murariu, Géraldine Mat
Chez Retz

|

Auteur

Sandrine Monnier-Murariu, Géraldine Mat

Editeur

Retz

Genre

Lecture, écriture

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Lecture piano CE1

Sandrine Monnier-Murariu, Géraldine Mat

Paru le 29/04/2026

64 pages

Retz

5,60 €

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