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Solidaires face au scandale de la mort

Eric Kiledjian

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Le bien ou le mal mourir est un sujet important pour ceux qui meurent, il l'est aussi pour ceux qui restent, dans deux aspects de la solidarité que nous souhaitons explorer. Les circonstances difficiles de fin de vie et de décès impactent clairement l'entourage de la personne décédée, occasionnent des blessures familiales et des processus de deuil plus complexes. Ces circonstances pourraient avoir comme caractéristiques communes la sensation d'un irrespect ou d'un abandon, une brutalité ou une violence. Serait-il possible de les préciser au regard de leurs conséquences sur ceux qui restent, des deuils compliqués, des relations intrafamiliales bouleversées, des relations angoissées à la fin de vie ? C'est un premier aspect de la solidarité, celle qui est inscrite dans notre commune condition. Le second aspect rime avec engagement : quelles sont les propositions et les actions citoyennes pour prévenir la détresse en fin de vie ou les mauvaises conditions du mourir ? Certaines propositions telles que "Derniers secours" ou les projets de "Communautés compatissantes" , comptent parmi les exemples où la créativité est mise en mouvement, au service d'un meilleur rapport à la perte, au mourir et à la maladie grave, des actions de sensibilisation, des réseaux de solidarité, des organisations de vie sociale. Ces actions citoyennes semblent des occasions d'expérimenter que la vie circule grâce au rapprochement des parcelles de désir d'aller vers l'autre, dans le constat que je donne et que je reçois.

Par Eric Kiledjian
Chez Presses Universitaires de Grenoble

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Auteur

Eric Kiledjian

Editeur

Presses Universitaires de Grenoble

Genre

Soins palliatifs, douleur

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Solidaires face au scandale de la mort

Eric Kiledjian

Paru le 26/03/2026

128 pages

Presses Universitaires de Grenoble

13,50 €

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