Colorier et mélanger les pages pour créer des animaux rigolos : un chat-vache ou une souris-lama, tout est possible ! 24 animaux à colorier et à mixer pour un effet carrément rigolo ! Un livre original avec une découpe au milieu de chaque page permet à l'enfant de mélanger les têtes et les corps à volonté. Un chat-vache, une souris-lama, une licorne-escargot... les combinaisons sont infinies ! Les pages en couleurs guident les petits, tout en stimulant leur créativité, leur imagination et leur motricité fine. Un livre ludique qui promet des heures de rires et d'inventivité.
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