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Animaux rigolos

Adèle Dafflon

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Colorier et mélanger les pages pour créer des animaux rigolos : un chat-vache ou une souris-lama, tout est possible ! 24 animaux à colorier et à mixer pour un effet carrément rigolo ! Un livre original avec une découpe au milieu de chaque page permet à l'enfant de mélanger les têtes et les corps à volonté. Un chat-vache, une souris-lama, une licorne-escargot... les combinaisons sont infinies ! Les pages en couleurs guident les petits, tout en stimulant leur créativité, leur imagination et leur motricité fine. Un livre ludique qui promet des heures de rires et d'inventivité.

Par Adèle Dafflon
Chez Hemma

|

Auteur

Adèle Dafflon

Editeur

Hemma

Genre

Coloriage, gommettes et autoco

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Animaux rigolos

Adèle Dafflon

Paru le 26/03/2026

48 pages

Hemma

6,95 €

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Scannez le code barre 9782508063190
9782508063190
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