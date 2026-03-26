Ne me mens pas

Un corps au pied d'une falaise. Un mot glaçant : La mort n'est pas la fin. Dans la petite ville côtière de Weston-super-Mare, l'inspectrice Louise Blackwell est confrontée à une série de morts qui ressemblent à des suicides... mais dont la mise en scène cache une vérité plus sombre. Deux victimes, puis trois. Toutes liées par un même message. Louise est convaincue qu'un esprit manipulateur tire les ficelles. Chaque indice la rapproche d'un homme charismatique, à la tête d'une secte inquiétante. Mais comment prouver sa culpabilité alors que les corps s'accumulent et que le suspect semble toujours avoir une longueur d'avance ? Déchirée entre l'enquête et la disparition mystérieuse de son frère et de sa nièce, Louise n'a plus le choix : si elle échoue, d'autres plongeront vers la mort. Un thriller haletant, sombre et psychologique, qui séduira les amateurs de romans policiers à suspense et de manipulations machiavéliques.