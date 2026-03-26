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#Roman francophone

Love trip

Lina Leson

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Pauline a tout pour être heureuse. Son entreprise d'infographie est de plus en plus florissante et elle vit une histoire d'amour sans nuage depuis plusieurs années avec Tim. Mais le jour où ce dernier lui demande sa main, tout bascule. A cet instant précis, elle comprend qu'elle ne veut pas de la vie à laquelle elle est destinée en acceptant cette proposition. Elle s'envole alors vers les Etats-Unis pour un road trip ouest américain avec sa meilleure amie, Léa. Ce qu'elle n'avait pas prévu, c'est que ses sentiments ressusciteraient dès qu'elle reverrait son amour d'adolescence, Antoine, le frère de Léa, qui fait également partie du voyage...

Par Lina Leson
Chez Editions LL

|

Auteur

Lina Leson

Editeur

Editions LL

Genre

Romance sexy

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Love trip

Lina Leson

Paru le 26/03/2026

320 pages

Editions LL

9,90 €

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Scannez le code barre 9782487757301
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