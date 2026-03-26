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Fleurs et fruits à l'aquarelle

Valentine Leclerc-Gaudillière

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Comme un souvenir d'enfance, ce livre ravive le plaisir de se promener dans la nature et de représenter simplement et avec justesse le fruit de ses trouvailles. Dans la première partie de l'ouvrage, l'autrice présente le matériel, les gammes colorées et les principales techniques d'aquarelle qui vous seront utiles. Osez les fusions, les transparences, émerveillez-vous des pigments qui voyagent et se mélangent en créant des effets sans cesse renouvelés. Que ce soit dans le verger, le potager ou le jardin, apprenez à peindre étape par étape divers végétaux : cerises, figues, radis, concombres, hortensias, dahlias, pivoines... Et découvrez comment les combiner dans de romantiques compositions.

Par Valentine Leclerc-Gaudillière
Chez Eyrolles

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Auteur

Valentine Leclerc-Gaudillière

Editeur

Eyrolles

Genre

Aquarelle

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Fleurs et fruits à l'aquarelle

Valentine Leclerc-Gaudillière

Paru le 26/03/2026

128 pages

Eyrolles

14,50 €

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Scannez le code barre 9782416020612
9782416020612
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