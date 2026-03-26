Fleurs et fruits à l'aquarelle

Comme un souvenir d'enfance, ce livre ravive le plaisir de se promener dans la nature et de représenter simplement et avec justesse le fruit de ses trouvailles. Dans la première partie de l'ouvrage, l'autrice présente le matériel, les gammes colorées et les principales techniques d'aquarelle qui vous seront utiles. Osez les fusions, les transparences, émerveillez-vous des pigments qui voyagent et se mélangent en créant des effets sans cesse renouvelés. Que ce soit dans le verger, le potager ou le jardin, apprenez à peindre étape par étape divers végétaux : cerises, figues, radis, concombres, hortensias, dahlias, pivoines... Et découvrez comment les combiner dans de romantiques compositions.