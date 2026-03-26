Une autre histoire de France

Oubliez tout ce que vous avez appris, car l'histoire de France est émaillée d'idées reçues héritées de notre scolarité : en réalité, Charlemagne n'a pas inventé l'école, le Moyen Age n'était pas sale, les rois de France n'étaient pas très français, la guillotine était un progrès, Napoléon n'était pas petit... Pour donner aux événements historiques une interprétation différente, il suffit parfois de changer de point de vue. Et tout à coup, les épisodes du passé ne se présentent plus comme un récit mille fois entendu, peuplé de figures héroïques ou caricaturales. En décryptant 35 mythes, ce livre ne prétend pas réécrire l'histoire de France, mais la regarder sous un éclairage nouveau afin de dévoiler le roman national dont nous sommes tous issus.