Une plongée intime dans l'âme japonaise par Marie Kondo, une véritable lettre d'amour au Japon qui offre une réflexion universelle sur la façon dont les traditions culturelles peuvent enrichir notre vie quotidienne. Marie Kondo partage pour la première fois ses réflexions sur la façon dont sa sensibilité japonaise a façonné sa philosophie du rangement qui a conquis le monde. Cette exploration culturelle est organisée autour de six principes clés : Chérir, Maîtriser, Considérer, Savourer, Purifier et Harmoniser Marie Kondo propose u n voyage sensoriel complet à travers les saisons japonaises, l'esthétique kawaii, la passion des "oshi", la beauté des objets imparfaits à travers le concept "mottainai", la cérémonie du thé, et bien plus encore. Dans un monde en quête de sens et d'équilibre, Marie Kondo nous offre des perspectives précieuses : Comment trouver l'harmonie dans un monde hyperconnecté L'importance de prendre soin des objets qui nous entourent La recherche de l'ikigai, cette raison d'être qui nous pousse à nous lever chaque matin L'acceptation de l'imperfection et de l'impermanence comme sources de beauté. Lettre du Japon n'est pas simplement un livre à lire, c'est une expérience à vivre, une invitation à ralentir et à apprécier la beauté qui nous entoure. C'est l'ouvrage parfait pour tous ceux qui ont apprécié la méthode KonMari et qui souhaitent approfondir leur compréhension de ses origines culturelles, ainsi que pour tous les amoureux du Japon à la recherche d'un regard authentique et sensible sur ce pays fascinant. Par Marie Kondo, l'autrice aux plus de 14 millions de lecteurs. Son livre le plus personnel pour ceux que son livre best-seller La Magie du rangement a passionné, mais aussi pour toutes celles et ceux qui s'intéressent au Japon.