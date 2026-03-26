Une bande dessinée touchante sur la maternité adolescente, basée sur l'histoire vraie de l'autrice-illustratrice. Et avec une pointe de romance ! A 17 ans, Lili devient maman. Livrée à elle-même, elle doit apprendre à élever sa fille Mayou au milieu des doutes, des obstacles et des clichés qui pèsent sur les mères-adolescentes. Heureusement, leur complicité grandissante, leur lien indestructible et leur humour les aident à avancer et grandir ensemble. Mais certains souvenirs, plus douloureux, remontent parfois à la surface... Un témoignage à la fois tendre, drôle et touchant, inspiré de la propre histoire de l'autrice-illustratrice.