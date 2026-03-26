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Thotario, l'autre vie du livre numérique Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Roman francophone

Danke, Brigitte Sauzay, merci : une amitié franco-allemande

Sylvie Bocquet-N'Guessan

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Marie est française, Franziska est allemande. Leur rencontre, à l'adolescence, a été rendue possible grâce au programme d'échange scolaire Brigitte Sauzay et au jumelage entre leurs villes. Pendant plusieurs mois, elles ont partagé le quotidien de l'autre, découvert la vie de famille, les coutumes et le système éducatif du pays voisin. De cette expérience est née une amitié franco-allemande indéfectible. Mais au-delà des échanges culturels, ce sont surtout les cours d'Histoire et les visites mémorielles qui marquent les deux jeunes filles. Dans le Nord de la France, elles découvrent le poids des guerres mondiales, les cicatrices laissées par les occupations successives, et se demandent : leurs arrière-grands-pères ont-ils vécu ces événements tragiques ? Leurs ancêtres se sont-ils croisés au coeur de ces conflits ? Peu à peu, elles comprennent que, comme beaucoup de familles de France et d'Allemagne, leurs propres sagas familiales s'entremêlent avec les épreuves de la guerre, puis avec l'espoir de la réconciliation européenne et de la paix retrouvée. Entre mémoire et transmission, ce récit met en lumière la force des liens franco-allemands, la richesse des programmes d'échanges scolaires et l'importance de la jeunesse dans la construction d'un avenir commun.

Par Sylvie Bocquet-N'Guessan
Chez Editions Complicités

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Auteur

Sylvie Bocquet-N'Guessan

Editeur

Editions Complicités

Genre

Romans historiques

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Danke, Brigitte Sauzay, merci : une amitié franco-allemande

Sylvie Bocquet-N'Guessan

Paru le 26/03/2026

Editions Complicités

14,00 €

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