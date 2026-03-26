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#Roman francophone

Tuer le loup et la belle au bois dormant

Louis Amelie

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Et si les personnages de contes de fées surgissaient dans notre réalité, non pour nous émerveiller, mais pour en révéler les failles ? Avec humour, impertinence et un sens aigu de la satire, Tuer le Loup et la Belle au bois dormant propose une réécriture contemporaine des contes qui ont bercé notre enfance. Loin de toute innocence, ces figures mythiques — le Loup, la Belle au bois dormant, le Chat botté, les sept nains ou encore Barbe Bleue — traversent notre monde et en dérèglent les certitudes. Au fil de sept nouvelles, une écrivaine voit son salon envahi par des héros de contes bien décidés à régler leurs comptes, un chat manipulateur tire les ficelles du pouvoir politique, les sept nains se réinventent en péchés capitaux, tandis qu'une policière contemporaine s'apprête à affronter son propre Barbe Bleue. Entre fantastique, littérature contemporaine, critique sociale et absurde jubilatoire, les récits convoquent aussi une grand-mère subversive, une chèvre inattendue ou un lapin blanc aux effets hallucinogènes. A la croisée de la nouvelle, de la fable moderne et du détournement mythologique, ce recueil interroge notre rapport aux récits fondateurs, à la violence, au désir et à la domination, tout en affirmant le pouvoir corrosif de la fiction.

Par Louis Amelie
Chez Editions Complicités

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Auteur

Louis Amelie

Editeur

Editions Complicités

Genre

Contes et nouvelles

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Tuer le loup et la belle au bois dormant

Louis Amelie

Paru le 26/03/2026

Editions Complicités

13,00 €

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Scannez le code barre 9782386479984
9782386479984
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