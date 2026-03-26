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Passé et nécromancie

Annabel Chase

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Lorelei est plus que jamais décidée à tout faire pour rester à Fairhaven, même si pour ça, elle doit s'exposer. Lorelei Clay est déterminée à rester dans la petite ville de Fairhaven, coûte que coûte. Après tout, elle s'est investie corps et âme dans la rénovation de son château en ruines, et elle est sur le point de s'investir de la même façon avec Kane, le prince des Enfers. Mais avant, Kane doit accepter d'affronter ses propres ténèbres afin d'espérer un nouveau départ. Lorelei et Kane ne sont pas les seuls à être hantés par leur passé. Quand une meute de loups-garous inconnus surgit et bouleverse la quiétude de la ville, Weston Davies, le chef des Arrowhead, comprend qu'il ne peut plus fuir les fantômes de sa vie d'avant. Sa nouvelle vie menace de voler en éclats. Dans une ville où secrets, magie et destins entremêlés sont sur le point d'exploser, chacun devra choisir : affronter ce qu'il redoute ou tout perdre. Pour les fans d'urban fantasy, d'héroïne badass, de found family, de démons tourmentés et de romance slow burn.

Par Annabel Chase
Chez Alter Real éditions

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Auteur

Annabel Chase

Editeur

Alter Real éditions

Genre

Paranormal, Bit-lit, Science-f

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Passé et nécromancie

Annabel Chase trad. Julie Nicey

Paru le 26/03/2026

312 pages

Alter Real éditions

20,00 €

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