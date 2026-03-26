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Le Dieu et la Gwisin

Sophie Kim

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" Certaines histoires méritent un happy end. " Depuis qu'Hani s'est sacrifiée pour le sauver, Seokga la cherche désespérément. Cette dernière s'est réincarnée, mais qui peut-elle être à présent ? Lorsque le destin entraîne le dieu de la ruse à bord d'une croisière de luxe, il retrouve enfin son âme soeur après des années de recherche. Malheureusement, celle qui s'appelle désormais Yoo Kisa ne se souvient absolument pas de lui. Pire encore, elle n'est pas très intéressée par une histoire d'amour bonne pour un numéro de Potins divins. Et comme si cette situation n'était pas assez gênante, les voilà obligés d'enquêter ensemble sur un assassinat... Alors que les ennuis semblent suivre à la trace nos deux héros, le Fil du Destin qui les unit mettra tout en oeuvre pour les faire (re)tomber amoureux. Traduit de l'anglais par Isabelle Pernot. " Un délicieux bonbon pour les amoureux de fantasy ! Suivez une comédie parfaite entre deux immortels retors. " Chloe Gong, autrice de Ces plaisirs violents et Désirs immortels " Une fantasy envoûtante avec un mélange enivrant d'action, d'enquête et de romance, pleine de rebondissements. Ce roman se lit comme un drama coréen qu'on ne peut s'empêcher de binge watch. " Publishers Weekly

Par Sophie Kim
Chez Sabran

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Auteur

Sophie Kim

Editeur

Sabran

Genre

Fantasy

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Le Dieu et la Gwisin

Sophie Kim trad. Isabelle Pernot

Paru le 26/03/2026

416 pages

Sabran

24,90 €

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