Le péril IA

Un livre pour comprendre concrètement ce que l'IA change dans nos vies, écrit par un expert influent sur les enjeux numériques. L'intelligence artificielle n'est plus seulement une innovation technologique, elle devient une infrastructure invisible qui influence nos comportements, notre façon de penser, notre rapport à la vérité, nos relations sociales. L'irruption de l'IA modifie ainsi jusqu'à notre rapport au vivant et propose un mode d'être où la sensibilité humaine devient presque superflue. Comment construire une vision collective et des garde-fous alors que l'IA progresse plus vite que notre réflexion ? Un essai passionnant et accessible sur les dérives de l'intelligence artificielle. Gilles Babinet nous alerte sans catastrophisme et pose une question essentielle : quelle place voulons - nous laisser à l'humain ? Gilles Babinet est une voix crédible et influente sur les enjeux numériques. Entrepreneur reconnu dans la tech, il est l'ancien coprésident du Conseil national du numérique, "Digital Champion" auprès de la Commission européenne et également enseignant à l'INSP et à HEC.