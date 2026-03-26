Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Thotario, l'autre vie du livre numérique Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Essais

Le péril IA

Gilles Babinet

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Un livre pour comprendre concrètement ce que l'IA change dans nos vies, écrit par un expert influent sur les enjeux numériques. L'intelligence artificielle n'est plus seulement une innovation technologique, elle devient une infrastructure invisible qui influence nos comportements, notre façon de penser, notre rapport à la vérité, nos relations sociales. L'irruption de l'IA modifie ainsi jusqu'à notre rapport au vivant et propose un mode d'être où la sensibilité humaine devient presque superflue. Comment construire une vision collective et des garde-fous alors que l'IA progresse plus vite que notre réflexion ? Un essai passionnant et accessible sur les dérives de l'intelligence artificielle. Gilles Babinet nous alerte sans catastrophisme et pose une question essentielle : quelle place voulons - nous laisser à l'humain ? Gilles Babinet est une voix crédible et influente sur les enjeux numériques. Entrepreneur reconnu dans la tech, il est l'ancien coprésident du Conseil national du numérique, "Digital Champion" auprès de la Commission européenne et également enseignant à l'INSP et à HEC.

Par Gilles Babinet
Chez Le Passeur Editeur

|

Auteur

Gilles Babinet

Editeur

Le Passeur Editeur

Genre

Intelligence artificielle

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Le péril IA par Gilles Babinet

Commenter ce livre

 

Le péril IA

Gilles Babinet

Paru le 16/04/2026

152 pages

Le Passeur Editeur

17,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782385210823
9782385210823
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Boualem Sansal : chez Hachette, “je peux me reconstruire plus facilement“ Boualem Sansal quitte Antoine Gallimard pour Vincent Bolloré, une décision peu surprenante Le premier roman de Pierre Lemaître adapté au cinéma, avec Benoît Poelvoorde Manga au Japon : la fin de l’euphorie, l’ombre de l’IA en plus
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.