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Objectif Reagan

Gérard de Villiers, De villiers Gerard

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Chypre 1982, alors que John Hence, officier de la CIA, rencontre son informateur Mustapha Nidal, un tueur surgit et les abat tous les deux. L'informateur s'apprêtait à révéler à la CIA les tenants et aboutissants d'un complot visant Ronald Reagan. L'agence de renseignement fait appel à Malko. Le seul indice est l'arme qui a servi à commettre l'attaque. Malko rencontre Ira Cornfeld, riche héritière passionnée par les armes, elle lui révèle qu'elle doit prochainement rencontrer le marchand d'armes qui lui a vendu l'arme qui avait servi à l'attaque. Malko, qui s'est fait passer auprès d'elle pour un amateur d'armes rares, lui demande de l'avertir quand elle rencontrera son vendeur. Une masse noire sembla jaillir du mur et deux mains colossales serrèrent la gorge de Malko avec une brutalité inouïe. Il ouvrit la bouche pour crier, mais aucun son ne sortit. Un voile passa devant ses yeux, ses jambes se dérobèrent sous lui. L'appel d'une voix de femme criant son nom lui parvint faiblement, puis il perdit connaissance.

Par Gérard de Villiers, De villiers Gerard
Chez Gérard de Villiers

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Auteur

Gérard de Villiers, De villiers Gerard

Editeur

Gérard de Villiers

Genre

Romans d'espionnage

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Objectif Reagan

Gérard de Villiers, De villiers Gerard

Paru le 26/03/2026

Gérard de Villiers

8,75 €

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