Mes premiers imagiers - 6 petits livres qui brillent

Six petits imagiers qui brillent, dans un joli coffret, pour éveiller les sens de bébé ! Ces petits imagiers accompagneront joyeusement les premiers apprentissages de bébé. La couverture et les 10 pages de chaque livre ont des effets métallisés pour inviter à la manipulation et stimuler le toucher. Chaque livre aborde un univers familier avec des mots simples et des images nettes, parfaits pour accompagner les premières découvertes. Un superbe coffret de qualité, joliment façonné, avec une fermeture aimantée. Idéal en cadeau de naissance !