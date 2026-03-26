Cargo Blues

Vivre accoudé à un balcon suspendu au-dessus de la Méditerranée est un privilège. C'est le quotidien de Fab, qui navigue entre Corse et continent sur le Pascal Paoli. A quai, deux êtres chers l'attendent : son amie d'enfance, Angelica, et Charlie, qu'il aime comme un fils. Lorsqu'une nuit, un drame les percute, son équilibre vacille. Une fusillade au pied d'un immeuble qui aurait pu n'être qu'un banal fait divers marque le début d'une longue cavalcade, et Fab se retrouve pris dans un engrenage vertigineux au coeur de différents trafics. Ce roman est une immersion. Le lire, c'est pénétrer Marseille.