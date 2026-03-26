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Maman, j'ai vu Jésus

Laurence Trochu

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"A S'orienter avec les étoiles quand tout est sombre, estimer le temps quand il n'est plus que durée, survivre aux climats extrêmes quand l'angoisse donne en même temps chaud et froid. Je somnole, allongée sur l'enfilade de chaises en plastique d'une petite salle pudiquement nommée "salon des parents". Une manière d'oublier la réalité, comme une chance qu'on se donne que tout cela ne soit pas vrai. "A Stanislas a été opéré d'un hématome extra-dural, le pronostic vital est engagé. Nous allons vivre au jour le jour, les yeux rivés sur les écrans de surveillance de la PIC, la pression intra-crânienne, plongés dans une attente dont on ne connaît pas l'objet. Qu'il se réveille ou qu'il meure. Oui, mais commentA ? A " Laurence Trochu

Par Laurence Trochu
Chez Via Romana

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Auteur

Laurence Trochu

Editeur

Via Romana

Genre

Témoins

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Maman, j'ai vu Jésus

Laurence Trochu

Paru le 23/04/2026

80 pages

Via Romana

14,00 €

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