L'univers des shtetls restitué avec humour et tendresse par l'écrivain culte Edgar Hilsenrath. La guerre. Un froid glacial s'est abattu sur le village de Pohodna. Les habitants juifs de ce shtetl ont reçu l'ordre de rejoindre le wagon qui les attend à la gare. A l'intérieur, oubliant l'obscurité et la crainte, le rabbin confie à l'esprit du vent : " Ils ne savent pas que nous avons emporté le meilleur. " " Et c'est quoi, le meilleur ? " demande le vent. Et le rabbin de répondre : " Notre histoire. Elle, nous l'avons emportée avec nous. " Dans Le Retour au pays de Jossel Wassermann , Hilsenrath réincarne avec force l'univers des shtetls, ces petites communautés juives épar- pillées dans l'est de l'Europe avant que la Seconde Guerre mondiale et la Shoah ne les réduisent à néant.