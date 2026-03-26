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#Roman francophone

Arpenter les heures

Pascal Lecordier

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L'heure tourne, nos vies tournent... Dans ce monde pressé par le temps, où courons-nous ? Pourquoi courons-nous ? Pour être à l'heure... Pour rattraper le temps perdu. Pourquoi se fatiguer ainsi, à courir jusqu'au seuil de la mort ? La poésie de Pascal Lecordier vient sublimer la monotonie et la corrosivité du temps pour l'ouvrir à sa dimension spirituelle : " la sève de l'esprit au-delà se prolonge... ". Par la danse des mots choisis et orchestrés, sa poésie vient révéler ce qui se cache et se joue dans le tourbillon des heures : " Lâche le poids du temps qui ravine tes veines... . " nous souffle-t-il, ferme les yeux et perçois au loin, au plus profond de toi, dans la solitude de tes nuits, ces étincelles d'éternité et de lumière. " Sa poésie est une flamme pour l'esprit.

Par Pascal Lecordier
Chez Editions Peuple Libre

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Auteur

Pascal Lecordier

Editeur

Editions Peuple Libre

Genre

Poésie

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Arpenter les heures

Pascal Lecordier

Paru le 26/03/2026

116 pages

Editions Peuple Libre

14,90 €

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