Arpenter les heures

L'heure tourne, nos vies tournent... Dans ce monde pressé par le temps, où courons-nous ? Pourquoi courons-nous ? Pour être à l'heure... Pour rattraper le temps perdu. Pourquoi se fatiguer ainsi, à courir jusqu'au seuil de la mort ? La poésie de Pascal Lecordier vient sublimer la monotonie et la corrosivité du temps pour l'ouvrir à sa dimension spirituelle : " la sève de l'esprit au-delà se prolonge... ". Par la danse des mots choisis et orchestrés, sa poésie vient révéler ce qui se cache et se joue dans le tourbillon des heures : " Lâche le poids du temps qui ravine tes veines... . " nous souffle-t-il, ferme les yeux et perçois au loin, au plus profond de toi, dans la solitude de tes nuits, ces étincelles d'éternité et de lumière. " Sa poésie est une flamme pour l'esprit.