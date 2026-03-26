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New York

Cédric Klapisch, Harry Gruyaert

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Ville qui a inspiré les plus grands photographes et cinéastes, New York offre, à qui sait observer, tous les prismes du monde contemporain. Véritable theatrum mundi, elle se déploie en ville-monde : grandes perspectives urbaines, quartiers multiculturels, rues agitées dans lesquelles se mêlent hommes d'affaires et ladies au chic suranné, diners pour esseulés, enseignes lumineuses pop, étals de petits épiciers ambulants, teenagers désinvoltes... New York est une scène aux dimensions gigantesques sur laquelle déambule depuis plus de cinquante ans le photographe Harry Gruyaert. Maître de la couleur, celui-ci nous invite, dans un ouvrage conçu comme un grand album, à une immersion sensorielle : chaque image se déploie sur une double page, sur le mode du storyboard. Pour accompagner cette promenade visuelle, Harry Gruyaert a invité Cédric Klapisch à imaginer de courts récits. Le réalisateur déroule au fil des pages un scénario ponctué de saynètes où s'animent, tels des acteurs, les personnages saisis par Gruyaert. La ville résonne de voix, de songes, des bruits de la rue. New York oscille entre réel et fiction.

Par Cédric Klapisch, Harry Gruyaert
Chez Xavier Barral

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Auteur

Cédric Klapisch, Harry Gruyaert

Editeur

Xavier Barral

Genre

Photographes

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New York

Cédric Klapisch, Harry Gruyaert

Paru le 26/03/2026

200 pages

Xavier Barral

55,00 €

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Scannez le code barre 9782365114691
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