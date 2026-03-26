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Les rapports occlusaux en prothèse

Pierre-Hubert Dupas

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La connaissance élémentaire des déterminants antérieurs dentaires et postérieurs condyliens n'a rien d'académique. Son apprentissage dans les amphithéâtres de nos facultés de chirurgie dentaire ne doit pas être fugace. Les concepts occlusaux enseignés par nos maîtres sont malheureusement vite oubliés en clinique. Aussi, il est bon de rappeler les règles fondamentales. En les assimilant et en les appliquant chacun pourra contrôler la justesse de la future prothèse construite virtuellement. Chacun se rendra compte alors de l'éventuelle pérennité de ses différents actes cliniques. Enfin, la postface sur l'intelligence artificielle met en évidence que la réflexion prothétique permet d'évaluer les réponses données.

Par Pierre-Hubert Dupas
Chez Editions Espace id

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Auteur

Pierre-Hubert Dupas

Editeur

Editions Espace id

Genre

Etudes et pratiques profession

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Les rapports occlusaux en prothèse

Pierre-Hubert Dupas

Paru le 12/03/2026

125 pages

Editions Espace id

58,00 €

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