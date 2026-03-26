Le guide incontournable pour découvrir le Japon autrement. Envie d'un voyage au Japon authentique, riche en rencontres et respectueux de l'environnement ? Ce guide écoresponsable du Japon vous emmène hors des sentiers battus à la découverte d'expériences uniques et engagées. Au programme : 342 expériences éthiques et écologiques pour tous les goûts et tous les budgets. Séjournez dans des hébergements écoresponsables : ryokan écologiques (auberges traditionnelles), minshuku (pensions familiales authentiques), hôtels et auberges de jeunesse écologiques, glamping en pleine nature, fermes traditionnelles... Découvrez des restaurants et cafés avec des plats traditionnels japonais bio, locaux et de saison, de nombreux restaurants végétariens et vegan, des marchés de producteurs... Pratiquez des activités originales et durables : bains de forêt, cérémonies du thé, ateliers avec des artisans (verres soufflés, sauce soja...), randonnées sur d'anciens chemins de pèlerinage, méditations zazen dans des temples, visites à vélo, onsen (sources chaudes), parcs nationaux, cours de cuisine, plongées écoresponsables... Vous trouverez également : des cartes interactives (QR codes) pour retrouver toutes les adresses ; des conseils pratiques pour voyager au Japon : budget, santé, se déplacer au Japon, hébergements, cuisine locale, guides et voyages organisés... ; des articles culturels approfondis sur la société japonaise, l'environnement au Japon, la culture et ses habitants. ; des conseils pour voyager de façon écologique et dans le respect de la culture locale. ; de nombreuses photos en couleur. Avec le Guide Tao Japon, transformez votre voyage en une aventure enrichissante et pleine de sens ! Guide imprimé en France sur du papier certifié PEFC.