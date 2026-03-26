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Nos derniers jours sauvages

Anna Bailey

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" Un thriller âpre, à l'atmosphère envoûtante. " Chris Whitaker, auteur de Toutes les nuances de la nuit Jacknife, une petite ville oubliée au fin fond des bayous. Sous la chaleur moite de la Louisiane, les habitants vivent au rythme de la nature - et de ses menaces. Marécages dangereux, reptiles venimeux, cyclones dévastateurs... Mais aussi sauvage soit ce monde, le pire des dangers, ici comme ailleurs, vient souvent des hommes. Loyal May le sait trop bien. A dix-sept ans, elle a fui Jacknife après un drame qu'elle porte encore en elle. La voilà aujourd'hui contrainte d'y revenir, pour s'occuper de sa mère malade. Plus que tout, elle appréhende ses retrouvailles avec les Labasque, une famille de parias qui gagnent leur vie en chassant les alligators des marais. Elle les connaît en effet comme personne. Cutter Labasque a longtemps été sa meilleure amie. Lorsqu'un des Labasque est retrouvé mort dans des circonstances troubles, Loyal se jette à corps perdu dans une quête de vérité. Pour comprendre. Pour réparer. Pour se libérer, peut-être. Mais à Jacknife, les secrets sont nombreux et rien ne se passe jamais comme prévu. Avec ce portrait d'une femme rongée par la culpabilité dans un environnement hostile, Anna Bailey livre un récit déchirant, vibrant hommage à la nature et à la solitude. A la façon de Delia Owens dans Là où chantent les écrevisses , elle se fait autant anthropologue que romancière pour dépeindre l'atmosphère oppressante qui règne au coeur des marais. Un monde dur, sans compromission, où la vie est synonyme de survie, dans lequel les femmes doivent sans cesse lutter pour s'accomplir. " Un roman gothique du sud des Etats-Unis littéralement ensorcelant. " Paula Hawkins

Par Anna Bailey
Chez Sonatine

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Auteur

Anna Bailey

Editeur

Sonatine

Genre

Thrillers

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Nos derniers jours sauvages

Anna Bailey trad. Héloïse Esquié

Paru le 26/03/2026

352 pages

Sonatine

23,50 €

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