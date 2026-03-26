La montagne est sa passion, le risque son goût, la sécurité son métier. Jean Annequinaime aussi partager. Un guide raconte. A 13 ans, Jean Annequin suit son père dans la face nord des Drus et prend goût à ce que les alpinistes appellent l'engagement : surmonter les doutes, les peurs, aller au-delà de soi-même, marcher vers l'inconnu d'un pas décidé. A l'adolescence, il flirte avec le danger et découvre sa vocation : guide. Il partagera ce goût de l'engagement et conduira à son tour des clients grimper et skier aux quatre coins de la planète. Jean Annequin a publié trois livres qui racontent ses équipées autour du monde et révèlent ses talents de conteur. Ce récit, qui invite à suivre ses pas de guide, témoigne de ce que ce métier mythique devient aujourd'hui et donne vie à ceux qui, déjà, prennent le relais. Jean Annequin, guide de haute montagne depuis l'âge de 22 ans, enseigne à l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme. Il est l'auteur de A ski autour du monde , La Grande Traversée des Alpes et Neiges lointaines , tous publiés chez Guérin.