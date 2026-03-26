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Lilou la licorne et le jardin des rêves

Lilou Macé, Marie-Rose Boisson

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Lilou la licorne découvre de mystérieuses graines dorées ! Lilou est une petite licorne gracieuse et pleine d'énergie. Un jour, elle reçoit une étrange lettre avec plusieurs graines magiques. Chacune permet de planter un rêve ! Lilou décide de les partager avec ses amis. Pourtant, les graines ne poussent pas toutes au même rythme et les pousses se font attendre. Lilou et ses amis vont découvrir que les rêves finissent pourtant toujours par trouver leur chemin. Un conte bienveillant et joliment illustré, écrit par Lilou Macé, intervieweuse, vidéoblogueuse aux 100 millions de vues sur Internet, et autrice de développement personnel, sur la solidarité et l'amitié. Dans la même collection : Lilou la licorne - Qui suis-je ? Lilou la licorne - A la recherche de l'arc-en-ciel Lilou la licorne - Des amis merveilleux Lilou la licorne - Un amour de licorne Lilou la licorne - Un Noël enchanté Lilou la licorne - Le dragon courageux

Par Lilou Macé, Marie-Rose Boisson
Chez Editions Gründ

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Auteur

Lilou Macé, Marie-Rose Boisson

Editeur

Editions Gründ

Genre

Autres éditeurs (F à J)

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Lilou la licorne et le jardin des rêves

Lilou Macé, Marie-Rose Boisson

Paru le 26/03/2026

32 pages

Editions Gründ

12,95 €

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Scannez le code barre 9782324038952
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