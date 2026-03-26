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Mais est-ce vraiment le cortisol ?

Marie-Pierre Moisan, Alix Lefief-Delcourt

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TOUTE la vérité, RIEN que la vérité... sur le cortisol ! Stress, kilos en trop, troubles digestifs, migraines, acné... Sur les réseaux sociaux, le cortisol est devenu l'ennemi public n°1. Mais cette hormone est-elle vraiment responsable de tous nos maux... ou victime de surinterprétations ? Dans ce guide clair et accessible, Marie-Pierre Moisan, chercheure en neuroendocrinologie, remet les pendules à l'heure. Vous y découvrirez : - Ce qu'est réellement le cortisol et pourquoi il est vital pour notre organisme. - Ses variations naturelles et leurs impacts. - Les situations où il peut se dérégler... et comment y remédier. Bonne nouvelle : dans la grande majorité des cas, le cortisol est votre allié, pas votre adversaire ! Au fil des pages, explorez les 4 piliers pour retrouver un équilibre hormonal sain, loin des mythes et des peurs infondées

Par Marie-Pierre Moisan, Alix Lefief-Delcourt
Chez Vuibert

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Auteur

Marie-Pierre Moisan, Alix Lefief-Delcourt

Editeur

Vuibert

Genre

Autres maux

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Mais est-ce vraiment le cortisol ?

Marie-Pierre Moisan, Alix Lefief-Delcourt

Paru le 26/03/2026

191 pages

Vuibert

19,90 €

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