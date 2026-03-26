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Bernard Minier

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Le grand retour de Martin Servaz et son ultime confrontation avec son ennemi de toujours. Depuis l'évasion du tueur en série Julian Hirtmann de la prison autrichienne de Leoben, il n'y a pas que la police qui enquête : détectives amateurs sur le Net, fans de True Crime, présentateur-vedette du talk-show le plus regardé de France, tout le monde part en chasse ! Et quand l'évasion se double de disparitions qui rappellent l'un des plus grands scandales criminels et sexuels, et que Servaz et les siens sont eux-mêmes traqués par les internautes, le chaos et la terreur s'installent.

Par Bernard Minier
Chez Pocket

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Auteur

Bernard Minier

Editeur

Pocket

Genre

Thrillers

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H

Bernard Minier

Paru le 26/03/2026

592 pages

Pocket

10,30 €

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Scannez le code barre 9782266357623
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