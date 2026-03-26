Le grand retour de Martin Servaz et son ultime confrontation avec son ennemi de toujours. Depuis l'évasion du tueur en série Julian Hirtmann de la prison autrichienne de Leoben, il n'y a pas que la police qui enquête : détectives amateurs sur le Net, fans de True Crime, présentateur-vedette du talk-show le plus regardé de France, tout le monde part en chasse ! Et quand l'évasion se double de disparitions qui rappellent l'un des plus grands scandales criminels et sexuels, et que Servaz et les siens sont eux-mêmes traqués par les internautes, le chaos et la terreur s'installent.