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Petits gourmands

Céleste Illustration

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Le cosy coloriage : LE phénomène mondial ! Une nouvelle collection par des illustratrices françaises avec 45 coloriages sur papier épais 170 gr et pages détachables à un prix compétitif ! Ici des illustrations sur le thème de la gastronomie Préparez-vous pour d'adorables scènes de gourmandises ! Ce cahier de coloriages sweet and cosy met en scène des animaux très mignons en train de confectionner de bons petits plats ou de les déguster. Apaisant et créatif, il invite à explorer des palettes douces pour s'évader dans un univers tendre et réconfortant. Fabrique de cookies, repas au restaurant, crêpes party, café entre amis... 45 coloriages cosy & cute pour fondre de douceur !

Par Céleste Illustration
Chez Solar

|

Auteur

Céleste Illustration

Editeur

Solar

Genre

Coloriages adultes

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Petits gourmands

Céleste Illustration

Paru le 23/04/2026

96 pages

Solar

9,95 €

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Scannez le code barre 9782263195693
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