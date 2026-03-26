Petits gourmands

Le cosy coloriage : LE phénomène mondial ! Une nouvelle collection par des illustratrices françaises avec 45 coloriages sur papier épais 170 gr et pages détachables à un prix compétitif ! Ici des illustrations sur le thème de la gastronomie Préparez-vous pour d'adorables scènes de gourmandises ! Ce cahier de coloriages sweet and cosy met en scène des animaux très mignons en train de confectionner de bons petits plats ou de les déguster. Apaisant et créatif, il invite à explorer des palettes douces pour s'évader dans un univers tendre et réconfortant. Fabrique de cookies, repas au restaurant, crêpes party, café entre amis... 45 coloriages cosy & cute pour fondre de douceur !