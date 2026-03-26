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Un coach pour mon potager

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Un coach dans mon jardin, alias Sébastien du compte @perma_coach : + 320 000 abonnés sur les réseaux Une méthode de culture pour booster ses récoltes sans passer des heures au jardin Destiné à tout public et plus particulièrement aux débutants, ce livre va vous guider pas à pas et en confiance dans l'apprentissage de la méthode PEBI : une méthode originale et 100 % terrain, pour tendre vers l' autonomie alimentaire sans prise de tête et avec trois fois rien, en seulement 15 minutes/jour ! La méthode PEBI, ou " Permaculture Etagée Bio-Intensive " permet de faire pousser dans un espace restreint plusieurs plantes qui s'entraident, pour des récoltes malines, plus longues et abondantes. Vous trouverez au fil du livre : - Les grands principes de la permaculture expliqués simplement, des cas concrets, des retours d'expérience, des pas-à-pas : tous les conseils pour créer un potager adapté aux envies et aux besoins des lecteurs et lectrices. - Des exemples d'associations et de successions pour un calendrier de cultures clé en main : des cultures pensées pour s'entraider, 100 % du sol utilisé, des rendements max sur un minimum de place, sans se détruire la santé. - Les spécificités des plantes sélectionnées et des techniques éprouvées pour lutter contre les maladies et les ravageurs. - Des conseils futés pour fabriquer des outils malins et économiques en mode récup' : réglet de plantation, râteau traceur... - Des techniques de conservation et de transformation des récoltes et des recettes de cuisine. - Toutes les astuces de Sébastien pour passer le moins de temps possible au jardin , sans perdre en efficacité ! Un livre très pratique et efficace pour un jardin potager réussi sans effort

Par Perma_coach
Chez Solar

|

Auteur

Perma_coach

Editeur

Solar

Genre

Potager

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Un coach pour mon potager

Perma_coach

Paru le 26/03/2026

208 pages

Solar

19,90 €

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