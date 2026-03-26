L'odyssée du savoir. Vraies sagesses et fausses croyances

Jamais l'information n'a été aussi accessible. Jamais l'opinion ne s'est autant égarée. Face aux vertiges d'un futur inconnu, notre cerveau préfère fuir dans les mirages d'un passé réinventé. Alors que la croyance menace d'éclipser la connaissance, Jean-Jacques Bedu nous permet de renouer avec la vérité. De sa trilogie monumentale, de cette odyssée inégalée du savoir qui nous conduira de l'énigme des peintures rupestres aux défis de l'intelligence artificielle, voici le premier volume, consacré à l'éveil de la pensée. Des rituels chamaniques du Paléolithique aux pyramides d'Egypte, des piliers énigmatiques de Göbekli Tepe aux cultes à mystères grecs, des mégalithes de Stonehenge au mythe de l'Atlantide, rendez-vous aux sources de notre humanité. Alliant authenticité et objectivité, réenchantant notre histoire, Jean-Jacques Bedu nous révèle ici ce que signifient la gloire de la science et la splendeur de la sagesse.