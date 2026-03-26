Plus de 10 ans maintenant que Levalet installe ses grands collages dans les rues de nos villes, développant au fil du temps, une oeuvre de plus en plus complexe qui le classe aujourd'hui parmi les figures reconnues de la scène française contemporaine. Créant un double jeu avec le spectateur, l'artiste met en scène des personnages qui nous ressemblent, dans des positions incongrues, aussi bien sur murs que sur toiles. Jouant sur le mouvement, incorporant dans ses pièces des objets du quotidien pour renforcer l'illusion, il est progressivement passé maître dans l'art de nous raconter des histoires. Mais derrière l'humour de façade, le cocasse des situations, l'interaction permanente avec l'environnement urbain, que cherche-il vraiment à nous dire ? C'est à cette question que répond Quentin Gassiat dans cette monographie, la plus exhaustive à ce jour sur l'oeuvre de Levalet, en proposant un retour érudit et clair sur les aspects les plus marquants du parcours de l'artiste.