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Levallet

Quentin Gassiat, Levalet

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Plus de 10 ans maintenant que Levalet installe ses grands collages dans les rues de nos villes, développant au fil du temps, une oeuvre de plus en plus complexe qui le classe aujourd'hui parmi les figures reconnues de la scène française contemporaine. Créant un double jeu avec le spectateur, l'artiste met en scène des personnages qui nous ressemblent, dans des positions incongrues, aussi bien sur murs que sur toiles. Jouant sur le mouvement, incorporant dans ses pièces des objets du quotidien pour renforcer l'illusion, il est progressivement passé maître dans l'art de nous raconter des histoires. Mais derrière l'humour de façade, le cocasse des situations, l'interaction permanente avec l'environnement urbain, que cherche-il vraiment à nous dire ? C'est à cette question que répond Quentin Gassiat dans cette monographie, la plus exhaustive à ce jour sur l'oeuvre de Levalet, en proposant un retour érudit et clair sur les aspects les plus marquants du parcours de l'artiste.

Par Quentin Gassiat, Levalet
Chez Editions Gallimard

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Auteur

Quentin Gassiat, Levalet

Editeur

Editions Gallimard

Genre

Art contemporain

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Levallet

Quentin Gassiat, Levalet

Paru le 26/03/2026

160 pages

Editions Gallimard

28,00 €

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Scannez le code barre 9782073153173
9782073153173
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