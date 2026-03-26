Blake & Mortimer - The Complete Collection 6

Un savant renommé et le chef du contre-espionnage Britannique parcourent le monde pour combattre les menaces contre l'Empire et résoudre des énigmes aux frontières du réel. Le sixième tome d'une édition intégrale inédite dont chaque titre sera riche de suppléments fascinants. Cette sixième intégrale introduit la deuxième équipe assignée à la reprise de Blake & Mortimer : André Juillard et Yves Sente, qui publient en alternance avec Jean Van Hamme et Ted Benoit. Le premier album de cette seconde équipe est The Voronov Plot, un thriller d'espionnage sur fond de guerre bactériologique se déroulant en URSS. L'année d'après, la deuxième création de Benoit et Van Hamme voit le jour : The Strange Encounter, une histoire de voyage temporel qui renoue avec l'aspect science-fiction des oeuvres de Jacobs - pour la plus grande joie des fans. Enfin, les 24 pages de suppléments dévoilent tout sur le coup de maître de Sente, dont c'était là le tout premier scénario !