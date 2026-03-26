Le grand hôtel des émotions

Au Grand Hôtel des Emotions, chaque jour est différent. On ne sait jamais qui va venir chez nous. Nous ressentons tous de nombreuses émotions, qui vont et viennent, mais il existe un endroit où se réunissent les émotions d'une petite fille , le grand hôtel. Il est assez spacieux pour accueillir chaque nouvelle émotion, qu'elle soit de passage ou qu'elle souhaite s'installer quelque temps. Dans son hôtel, la petite fille prend le temps d'installer tout le monde dans une chambre adaptée, afin de pouvoir les écouter s'exprimer. Certaines prennent beaucoup de place et d'autres se font toute petite, mais la petite fille est là pour accueillir et accompagner chacune d'entre elles lors de leurs visites. Cet album traduits en 25 langues arrive en France !