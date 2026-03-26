Jamais l'Humanité n'a aussi bien compris le cosmos. Les observations des grands télescopes et des satellites de toute dernière génération semblent confirmer les principales théories scientifiques. Et pourtant... Plus l'Univers se dévoile à nous, plus le mystère s'épaissit : A-t-il des limites ? Qu'y avait-il avant le big bang ? Existe-t-il d'autres univers que le nôtre ? Qu'est-ce qui a déclenché son expansion ? Où est passée l'antimatière ? Ces observations ouvrent de nouvelles interrogations époustouflantes : la matière ordinaire, celle qui compose les étoiles, les planètes et les galaxies, ne représente qu'une infime part du cosmos. Quelle est la nature des 95 % restants, matière noire et énergie sombre ? Comprend-on vraiment la formation des galaxies ? D'où viennent les trous noirs en leur centre ? L'Univers incompris vous invite à une plongée dans les zones d'ombre de notre savoir cosmologique, ces espaces inconnus où s'écrit déjà la science de demain.