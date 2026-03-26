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Humanités

Caroline Fourgeaud-Laville

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Dans ce manifeste passionné, Caroline Fourgeaud-Laville montre que les humanités sont un fabuleux outil d'émancipation et de résistance démocratique. Contrairement aux idées reçues, les humanités - le grec et le latin, mais aussi la philosophie, la philologie, ou encore l'histoire antique - ne sont pas élitistes : elles démocratisent l'accès au sens des mots, déjouent les pièges de la novlangue, aiguisent l'esprit critique. Des neurosciences à l'IA, des start-ups aux champs de bataille, du grec biblique aux cryptomonnaies, de la Défense à l'économie, l'auteure démontre leur actualité brûlante. Elle nous fait parcourir le monde, d'une école d'Irlande du Nord où Sénèque apaise les enfants traumatisés, aux vétérans américains qui se reconstruisent en lisant Sophocle, des campus de Princeton aux laboratoires qui percent les secrets des papyrus carbonisés d'Herculanum. Nourri de rencontres concrètes – ces élèves de banlieue qui découvrent dans un alphabet étranger la clé de leur propre langue, ces scientifiques qui trouvent chez les Grecs les intuitions de la physique quantique –, Humanités est un plaidoyer lumineux pour que ces langues deviennent ce qu'elles n'auraient jamais dû cesser d'être : un bien commun, un outil d'émancipation, une arme contre la barbarie.

Par Caroline Fourgeaud-Laville
Chez Editions de l'Observatoire

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Auteur

Caroline Fourgeaud-Laville

Editeur

Editions de l'Observatoire

Genre

Sociologie

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Humanités

Caroline Fourgeaud-Laville

Paru le 26/03/2026

203 pages

Editions de l'Observatoire

21,00 €

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