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#Imaginaire

Alice

Christina Henry

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Les secrets derrière les contes de fées... Imaginez que le pays des merveilles soit en réalité le pays des cauchemars. Alice, 26 ans, pensait avoir tout oublié de son agression par le mystérieux Lapin. Mais lorsqu'un incendie dévastateur embrase l'hôpital psychiatrique où elle est internée, la jeune femme se retrouve plongée dans les tréfonds de la Vieille Ville, un labyrinthe sordide aux allures de Pays des Merveilles cauchemardesque. Accompagnée de Hatcher, un tueur en série amnésique, Alice va devoir affronter les pires dangers pour survivre. Des gangs sanguinaires aux créatures maléfiques en passant par le terrifiant Jabberwocky, un ancien magicien des plus redoutables, chaque recoin de ce monde obscur semble vouloir sa perte. Seule une lame légendaire, autrefois forgée pour vaincre le Jabberwocky, peut les sauver. Mais Alice ignore que cette arme mythique est liée à un lourd secret... le sien. Dans cette réécriture psychédélique d' Alice au pays des merveilles de Lewis Carroll, la frontière entre rêve et réalité s'efface pour laisser place à un cauchemar éveillé des plus glaçants. Entre noirceur, magie et folie, Alice devra affronter ses démons intérieurs pour percer les mystères de la Vieille Ville. Une chose est sûre : elle n'en ressortira pas indemne... . Dans la même collection : Lost Boy de Christina Henry - une réécriture de Peter Pan Upon a Starlit Tide de Kell Woods - une réécriture de La Petite Sirène Thief Liar Lady de D. L. Soria - une réécriture de Cendrillon

Par Christina Henry
Chez 404 Editions

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Auteur

Christina Henry

Editeur

404 Editions

Genre

Fantasy

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Alice

Christina Henry trad. Cédric Degottex

Paru le 26/03/2026

368 pages

404 Editions

19,95 €

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