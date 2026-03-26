Et si chaque repas était l'occasion de se tourner ensemble vers Dieu, dans la gratitude et la confiance ? Ce livre propose des bénédicités pour chaque jour de la semaine, mais aussi pour les grandes étapes de l'année liturgique et les moments forts de la vie familiale : anniversaires, fêtes, examens, sacrements, sans oublier les périodes plus douloureuses. Puisées dans la Parole de Dieu ou inspirées de paroles de saints, ces courtes prières invitent à placer Dieu au coeur du quotidien. Pour rendre ces instants encore plus vivants et joyeux, des petits chants sont également proposés sur des airs connus, faciles à reprendre en famille, même avec les plus jeunes. Un livre simple et accessible pour ancrer la vie familiale dans l'amour de Dieu et nourrir à la fois le corps et l'âme.