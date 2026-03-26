Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Thotario, l'autre vie du livre numérique Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Essais

Servir le monde de l’éducation : les nouveaux rapports entre école et Eglise

Henri Derroitte

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
L'Eglise catholique s'est toujours réengagée de dans le domaine scolaire, pour reconfigurer sa réponse aux mutations contemporaines, comme l'y invite la récente lettre apostolique Dessiner de nouvelles cartes d'espérance (Léon XIV). Trois questionnements travaillent aujourd'hui les rapports entre école et Eglise. Le premier s'interroge autour de l'identité et des indicateurs précis de l'inspiration chrétienne des écoles catholiques. Le deuxième part des attentes des jeunes : une enquête récente révèle une exigence élevée en termes de théologie et de réponses existentielles, même chez les moins socialisés religieusement. Troisième questionnement, autour du rôle des cours de religion confessionnels ou d'enseignements sur les faits religieux dans les systèmes scolaires devenus pluralistes, et de leur importance pour l'éducation citoyenne et morale. Cette dernière thématique est la plus présente dans ce dossier, avec un tour d'horizon occidental des pratiques.

Par Henri Derroitte
Chez Lumen Vitae

|

Auteur

Henri Derroitte

Editeur

Lumen Vitae

Genre

Catéchèse adultes

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Servir le monde de l’éducation : les nouveaux rapports entre école et Eglise par Henri Derroitte

Commenter ce livre

 

Servir le monde de l’éducation : les nouveaux rapports entre école et Eglise

Henri Derroitte

Paru le 26/03/2026

120 pages

Lumen Vitae

20,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782931152195
9782931152195
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Boualem Sansal : chez Hachette, “je peux me reconstruire plus facilement“ Boualem Sansal quitte Antoine Gallimard pour Vincent Bolloré, une décision peu surprenante Le premier roman de Pierre Lemaître adapté au cinéma, avec Benoît Poelvoorde Manga au Japon : la fin de l’euphorie, l’ombre de l’IA en plus
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.