Servir le monde de l’éducation : les nouveaux rapports entre école et Eglise

L'Eglise catholique s'est toujours réengagée de dans le domaine scolaire, pour reconfigurer sa réponse aux mutations contemporaines, comme l'y invite la récente lettre apostolique Dessiner de nouvelles cartes d'espérance (Léon XIV). Trois questionnements travaillent aujourd'hui les rapports entre école et Eglise. Le premier s'interroge autour de l'identité et des indicateurs précis de l'inspiration chrétienne des écoles catholiques. Le deuxième part des attentes des jeunes : une enquête récente révèle une exigence élevée en termes de théologie et de réponses existentielles, même chez les moins socialisés religieusement. Troisième questionnement, autour du rôle des cours de religion confessionnels ou d'enseignements sur les faits religieux dans les systèmes scolaires devenus pluralistes, et de leur importance pour l'éducation citoyenne et morale. Cette dernière thématique est la plus présente dans ce dossier, avec un tour d'horizon occidental des pratiques.