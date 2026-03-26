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Flammes jumelles

Céline Colle

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ET Si CETTE RELATION ETAIT VOUEE A DEVENIR UN CHEMIN D'EVEIL ? Tant d'histoires d'amour révèlent l'étrange magnétisme qui unit deux êtres que tout semble opposer. Cette attraction intense est-elle vraiment le signe de flammes jumelles ? Une croyance affirme que, avant de s'incarner, certaines âmes choisissent de se diviser en deux, pour vivre deux expériences complémentaires à travers deux corps. Ce livre, accompagné de son oracle de 18 cartes, vous invite à plonger dans les arcanes des flammes jumelles : leur origine, le parcours initiatique de ces relations, les épreuves qui les jalonnent, leurs différences avec d'autres liens karmiques et, surtout, la mission profonde qui les sous-tend. Il offre des clés pour comprendre, accepter et mieux vivre ce lien passionné et parfois douloureux que vous partagez peut-être avec votre partenaire.

Par Céline Colle
Chez Editions Jouvence

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Auteur

Céline Colle

Editeur

Editions Jouvence

Genre

Esotérisme

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Flammes jumelles

Céline Colle

Paru le 26/03/2026

128 pages

Editions Jouvence

9,95 €

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Scannez le code barre 9782889840878
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