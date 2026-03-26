ET Si CETTE RELATION ETAIT VOUEE A DEVENIR UN CHEMIN D'EVEIL ? Tant d'histoires d'amour révèlent l'étrange magnétisme qui unit deux êtres que tout semble opposer. Cette attraction intense est-elle vraiment le signe de flammes jumelles ? Une croyance affirme que, avant de s'incarner, certaines âmes choisissent de se diviser en deux, pour vivre deux expériences complémentaires à travers deux corps. Ce livre, accompagné de son oracle de 18 cartes, vous invite à plonger dans les arcanes des flammes jumelles : leur origine, le parcours initiatique de ces relations, les épreuves qui les jalonnent, leurs différences avec d'autres liens karmiques et, surtout, la mission profonde qui les sous-tend. Il offre des clés pour comprendre, accepter et mieux vivre ce lien passionné et parfois douloureux que vous partagez peut-être avec votre partenaire.