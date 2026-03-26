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Numérologie

Céline Colle

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Et si les nombres qui nous entourent contenaient des informations sur notre être profond ? Si notre thème numérologique dévoilait nos goûts, nos talents, nos besoins, notre mission de vie ? S'il permettait de lever le voile sur nos blocages pour mieux s'y attarder et les dépasser ? Grâce à cet ouvrage, revenez aux origines de la numérologie et découvrez pourquoi elle est un merveilleux outil de connaissance de soi. Puis, laissez-vous guider dans le calcul simple de trois numéros fondamentaux qui représentent les fondements de votre personnalité. Identifiez ainsi votre Chemin de vie, votre Expression et votre Clé de l'âme mais aussi vos possibles héritages karmiques. Déterminez également la vibration de votre année personnelle et son influence. Grâce aux cartes détachables et aux tirages (de quels talents dois-je me servir et mettre en avant en ce moment ? ), laissez-vous surprendre par la formidable vibration des nombres et devenez le créateur de votre existence.

Par Céline Colle
Chez Editions Jouvence

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Auteur

Céline Colle

Editeur

Editions Jouvence

Genre

Numérologie

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Numérologie

Céline Colle

Paru le 26/03/2026

128 pages

Editions Jouvence

9,95 €

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