Un Animal Sauvage

Braquage à Genève Eté 2022, à Genève. Deux malfaiteurs sont sur le point de dévaliser une bijouterie. Mais ce braquage est loin d'être un banal fait divers... Vingt jours plus tôt, dans sa luxueuse maison bordée par la forêt, Sophie Braun s'apprête à fêter ses quarante ans. Tout lui sourit. Mais son monde idyllique va bientôt vaciller. Son mari est empêtré dans ses petits arrangements. Son voisin, un policier réputé irréprochable, l'épie dans sa vie la plus intime. Et un mystérieux rôdeur lui offre, le jour de son anniversaire, un cadeau qui va la bouleverser. Il faudra de nombreux allers-retours dans le passé pour remonter à l'origine de cette intrigue diabolique dont personne ne sortira indemne. Pas même le lecteur.