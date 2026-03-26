Les vérandas

La véranda, devenue un véritable espace de vie, doit dans beaucoup de cas atteindre les mêmes performances d'habitabilité et de confort qu'un bâti classique ? : technique de toiture, parois verticales, stabilité, jonctions avec le gros oeuvre, jonctions avec le sol, thermique d'hiver, thermique d'été, étanchéité à l'eau, perméabilité à l'air, performances acoustiques, sécurité, installation électrique, accessibilité, etc. C'est essentiellement de la qualité de l'enveloppe que vient la qualité d'usage et d'habitabilité du local ainsi créé. Outil de référence clair et concis, ce guide pratique apporte aux professionnels du bâtiment tous les éléments indispensables pour concevoir et réussir un projet de véranda dans le respect des règles de l'art. Il prend en compte les "? Règles professionnelles vérandas ? " éditées par le SNFA, les règles NV65 et NV84, les classements associés pour les fenêtres (FD P 20-201) ainsi que les dispositions de la procédure d'homologation des systèmes de vérandas développée par le CSTB. ? Ce guide s'inscrit dans le contexte d'un marché en progression constante et régulière (+ de 80 ? 000 vérandas construites par an dont 95 % à structure aluminium) qui s'est organisé et professionnalisé. Cette nouvelle édition propose une mise à jour générale avec notamment les dernières évolutions réglementaires, normatives et législatives et la prise en compte de la RE2020. Elle intègre les évolutions des règles de l'art de la profession, une revue des normes et réglementations en vigueur, d'une part, et des exigences sur la conception thermique de la véranda, d'autre part.