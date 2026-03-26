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Le monde de la prostitution - De la violence à l'illusion

Max Chaleil

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Les troubles appétits de la chair ou Du corps fantasmé au corps profané, Tome IV et dernier du Monde de la prostitution. De la violence à l'illusion, analyse la fascination, avouée ou secrète, que la prostituée exerce sur les hommes depuis toujours. Et ce tant au plan des désirs sexuels et de l'appropriation qu'à celui du fantasme et de la névrose. Au sein de ce théâtre d'ombre, de ce jeu de miroirs entre maison d'illusion et transparence des corps, la prostituée, sans cesse, est profanée, dissociée. Un Epilogue : Pour en finir avec ce qui ne finira pas, traite de l'éternelle ambigüité entre l'élan des sens et l'amour vénal, entre le sentiment amoureux et la déshumanisation des femmes réduites à un masque factice, sinon un objet de soulagement. Il s'interroge enfin sur le sens d'un soulèvement de ce monde féminin écrasé dont l'histoire porte tant de traces, et dont l'Iran d'aujourd'hui est l'exemple vivant où femmes et hommes luttent ensemble pour la liberté, la dignité et la vie. Le tome IV se termine par une importante bibliographie alphabétique et thématique suivie d'une table générale des matières des 4 tomes.

Par Max Chaleil
Chez Les Editions de Paris - Max Chaleil

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Auteur

Max Chaleil

Editeur

Les Editions de Paris - Max Chaleil

Genre

Histoire des mentalités

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Le monde de la prostitution - De la violence à l'illusion

Max Chaleil

Paru le 30/04/2026

Les Editions de Paris - Max Chaleil

18,00 €

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Scannez le code barre 9782846213783
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