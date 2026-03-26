Un livre pédagogique et engagé qui offre une plongée fascinante dans la vie de cet animal emblématique, tout en sensibilisant à l'importance de sa protection. Découvrez l'histoire du renard, souvent qualifié de " nuisible " malgré son rôle essentiel dans l'équilibre de la nature. Le livre éclaire sur les compétences extraordinaires du renard : sa discrétion, ses stratégies de survie en milieu difficile, ses techniques de chasse et ses capacités incroyables d'adaptation. L'intégralité du contenu a été revu et actualisé par l'auteur.