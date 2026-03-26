Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Thotario, l'autre vie du livre numérique Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Polar

Les amants de Catane

Cristina Cassar Scalia

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Pour sa 3e enquête, la commissaire Vanina Guarrasi et son équipe font face aux découvertes successives de deux cadavres : un homme, américain d'origine cubaine, assassiné dans sa voiture à Catane, et une femme dont le corps est retrouvé dans un puits à Taormina. Les deux étaient amants. Délicate enquête pour Vanina, d'autant que l'ombre de la mafia sicilienne plane sur l'île. A l'origine de la série télé Vanina. Meurtres en Sicile . Le cadavre d'Esteban Torres, un Américain d'origine cubaine installé en Sicile depuis le début des années 1990, est découvert dans sa voiture à l'aéroport de Catane. Il a été tué d'un coup de revolver. Peu de temps après, le corps de Roberta Geraci est retrouvé au fond d'un puits à Taormina. Elle et Torres étaient amants. Ce dernier était connu des services de police pour ses liens supposés avec la mafia et son implication dans les jeux clandestins. Alors, règlements de comptes entre truands, vengeance du passé ou crimes passionnels ? Assistée de son équipe ainsi que de l'ancien commissaire à la retraite Biagio Patanè, toujours sagace pour exhumer de vieilles affaires, Vanina mène l'enquête. A sa manière, patiente et obstinée. " Vanina est aussi tenace que son compatriote Montalbano ", Il Mattino

Par Cristina Cassar Scalia
Chez L'Archipel

|

Auteur

Cristina Cassar Scalia

Editeur

L'Archipel

Genre

Thrillers

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Les amants de Catane par Cristina Cassar Scalia

Commenter ce livre

 

Les amants de Catane

Cristina Cassar Scalia trad. Nathalie Bouyssès

Paru le 26/03/2026

320 pages

L'Archipel

23,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782809853230
9782809853230
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Boualem Sansal : chez Hachette, “je peux me reconstruire plus facilement“ Boualem Sansal quitte Antoine Gallimard pour Vincent Bolloré, une décision peu surprenante Le premier roman de Pierre Lemaître adapté au cinéma, avec Benoît Poelvoorde Manga au Japon : la fin de l’euphorie, l’ombre de l’IA en plus
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.