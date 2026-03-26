Les amants de Catane

Pour sa 3e enquête, la commissaire Vanina Guarrasi et son équipe font face aux découvertes successives de deux cadavres : un homme, américain d'origine cubaine, assassiné dans sa voiture à Catane, et une femme dont le corps est retrouvé dans un puits à Taormina. Les deux étaient amants. Délicate enquête pour Vanina, d'autant que l'ombre de la mafia sicilienne plane sur l'île. A l'origine de la série télé Vanina. Meurtres en Sicile . Le cadavre d'Esteban Torres, un Américain d'origine cubaine installé en Sicile depuis le début des années 1990, est découvert dans sa voiture à l'aéroport de Catane. Il a été tué d'un coup de revolver. Peu de temps après, le corps de Roberta Geraci est retrouvé au fond d'un puits à Taormina. Elle et Torres étaient amants. Ce dernier était connu des services de police pour ses liens supposés avec la mafia et son implication dans les jeux clandestins. Alors, règlements de comptes entre truands, vengeance du passé ou crimes passionnels ? Assistée de son équipe ainsi que de l'ancien commissaire à la retraite Biagio Patanè, toujours sagace pour exhumer de vieilles affaires, Vanina mène l'enquête. A sa manière, patiente et obstinée. " Vanina est aussi tenace que son compatriote Montalbano ", Il Mattino