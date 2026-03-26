J'apprends le coréen avec @simsim_coreen

Les bases du coréen dans un outil complet ! Une méthode pratique et progressive pour débuter en coréen (Niveau A1) : - L'alphabet hangeul - La prononciation, avec des vidéos explicatives - 45 dialogues de la vie quotidienne : se présenter, trouver son chemin, manger dans un restaurant, faire des achats, aller à la pharmacie, prendre un ticket de train... - Pour chaque dialogue : une version audio - le vocabulaire essentiel - des exercices ciblés (+ corrigés) - La grammaire de base - Des éclairages culturels En ligne : - Des vidéos claires pour maîtriser la prononciation des consonnes et des voyelles coréennes - Les audios de tous les dialogues et des exercices de compréhension orale