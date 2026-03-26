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Belgium 2040

Rudy Aernoudt, Keyzer peter De, Peter de Keyzer

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Belgium 2040 propose une stratégie claire et ambitieuse pour faire de notre pays la nation la plus performante et prospère d'Europe. Le monde évolue à grande vitesse, et la Belgique, attachée à la stabilité, risque l'immobilisme. Belgium 2040 propose une stratégie claire et ambitieuse pour faire de notre pays la nation la plus performante et prospère d'Europe. Aernoudt et De Keyzer offrent un guide visionnaire, avec des réformes courageuses : armée moderne, éducation de qualité, administration efficace, marché du travail dynamique et politique migratoire intelligente. Au coeur : une nouvelle culture de responsabilité pour tous. Des propositions inspirées de succès internationaux, pour un avenir plus fort et agile.

Par Rudy Aernoudt, Keyzer peter De, Peter de Keyzer
Chez Mardaga Editions

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Auteur

Rudy Aernoudt, Keyzer peter De, Peter de Keyzer

Editeur

Mardaga Editions

Genre

Géopolitique

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Belgium 2040

Rudy Aernoudt, Keyzer peter De, Peter de Keyzer

Paru le 26/03/2026

Mardaga Editions

22,50 €

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Scannez le code barre 9782804735951
9782804735951
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