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Le libre examen

Jean-Philippe Schreiber, Jean Cosyn

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Notre époque vit une forte polarisation du débat public, attisée par le fonctionnement des réseaux sociaux, où la vindicte l'emporte souvent sur l'échange respectueux des opinions. Dans cet ouvrage des plus utiles, Jean-Philippe Schreiber rappelle qu'il existe pourtant une méthode, celle du libre examen, qui conduit à suspendre le jugement, à interroger ses propres préjugés avant d'interroger ceux des autres, à douter, à avoir le courage de la nuance et du discernement, à penser librement, à faire preuve d'un esprit critique constant et affûté, et à débattre de manière respectueuse et ordonnée. C'est là sans doute le meilleur des remparts pour que l'exercice démocratique et une citoyenneté responsable puissent continuer à exister dans le chaos ambiant. Le texte est accompagné du travail photographique de Jean Cosyn.

Par Jean-Philippe Schreiber, Jean Cosyn
Chez Université de Bruxelles

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Auteur

Jean-Philippe Schreiber, Jean Cosyn

Editeur

Université de Bruxelles

Genre

Ouvrages généraux

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Le libre examen

Jean-Philippe Schreiber, Jean Cosyn

Paru le 26/03/2026

Université de Bruxelles

25,00 €

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Scannez le code barre 9782800419527
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